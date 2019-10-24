Украинское телевидение: можно ли купить рейтинги?

В наше время, когда аудитория телевидения быстро уменьшается и делает выбор в пользу интернета, украинские ТВ-каналы едут на любые ухищрения, чтобы, если не вернуть себе зрителя, то показать инвесторам и рекламодателям эффективность своей работы, иногда используя не очень честные средства.

Поэтому мы сегодня вспомнили историю 7-летней давности, когда издание "Коммерсант" опубликовало итоги расследования, проведенного детективным агентством Kroll по факту утечки информации в исследовательской компании GfK Ukraine. По мнению частных детективов, услугами по искусственному завышению рейтингов пользовались ряд телеканалов, среди которых "Новый канал" и ТВi. При этом эксперты утверждали, что утечки данных из базы GfK не было.

"Рост рейтингов" Нового канала ", ТВi, Макси-ТВ и Меню-ТВ в отдельные периоды с мая 2008 по февраль 2012 года, вероятнее всего, объясняли манипуляциями с показателями, а также подкупом части респондентов, говорилось в отчете международного детективного агентства Kroll и компании GfK. "Каждое популярное шоу на" Новом канале "смотрели 80% подозреваемых в подкупе семей, а среди прочих зрителей - только 10%. Должна быть серьезная причина для таких показателей в каждом конкретном сегменте и временном промежутке. Наиболее вероятное объяснение этого - манипуляции", - говорилось в отчете.

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