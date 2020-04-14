Путевки на море "сгорят"? Украинским туристам сказали, что делать с отпуском

Татьяна Гайжевская Travel 11:14, 14.04.2020

Туристам, которые заблаговременно приобрели путевки на лето текущего года в другие страны, следует действовать поэтапно и заморозить средства из-за закрытых границ по причине пандемии COVID-19.

"Людям, которые планируют свой отдых, я бы рекомендовал действовать поэтапно. Есть этап "заморозки" средств – воспользуйтесь им. Когда всё откроют и придет этап их использовать – смотрите, какие цены будут на рынке и на что их можно использовать", – сказал в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По его словам, в связи с пандемией коронавируса Covid -19 и полной остановкой туристического бизнеса, "у поставщиков услуг нет денег в том объеме, в котором взяты на себя обязательства".

"Я знаю всего нескольких поставщиков услуг, которые делали возвраты денег, и то они уже перестали их делать", – подчеркнул Дереза.

Коронавирус и путевки на море: туристам дали совет

Таким образом, на сегодняшний день туроператоры предлагают туристам, которые купили путевки, не возврат денег, а их "замораживание".

Как пояснил Дереза, если к моменту срока путевки ситуация с пандемией не нормализуется, "поставщиком услуг туристу будет предложено перенести свой отдых, его деньги "заморозят", и он сможет воспользоваться ими в будущем".

Как писал OBOZREVATEL, в туристической компании TEZ-TOUR рассказали, что украинцы смогут вернуть деньги за сорванный по вине коронавируса отдых у туроператора, но это займет несколько месяцев.

Комментировать
Travel

Смотрите также

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро

"Будем с бабками": в сеть слили новые "пленки Ермака" о торговле должностями

"Обіцянки-цяцянки від Зє". Как Зеленский "нарешал" с "Укрбудом" и что из этого вышло

Две смерти, десятки заражений: Киево-Печерская лавра превратилась в эпицентр коронавируса