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17 декабря • обновлено в 18:56
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Украинский музыкант Александр Пириев в прямом эфире ObozTV

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Украинский музыкант Александр Пириев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал предстоящий концерт в Киеве, который состоится 23 декабря.

"Я как продюсер лет в 15 начал свой творческий путь, но никогда не показывал свое лицо. А в этот раз коллеги настояли, и теперь все говорят мне, что отовсюду видят рекламу нашего концерта. Однако я больше склоняюсь к искусству. И я бы больше хотел , чтобы этот проект был частью нашего огромного музыкального мира. Его главная идея, чтобы украинцы увидели, кто эти славные композиторы прошлого - Бетховен, Бах и Моцарт", - заявил Пириев.

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