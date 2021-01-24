Украинский космос

Obozrevatel, Кристина Бондаренко Видео 18:00, 24.01.2021

На украинском предприятии "Южмаш" (г. Днепр) изготавливают узлы для американской кислородно-газовой ракеты и не только.

Об этом говорится в авторском фильме журналиста Кристины Бондаренко "Украина в космосе", премьера которого состоялась на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube.

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