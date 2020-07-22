Украинские "жены ИГИЛа" записали видеообращение

Видео 01:36, 23.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В России осудили историка, открывшего миру правду о сталинском терроре

Зеленский сообщил о прорыве в "Минске": в ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения

Доллара по 26 грн больше не должно быть, – министр экономики Петрашко

Карантин в Украине продлится до осени: Кабмин принял решение

Загадочно пропавший волонтер найден мертвым в Киеве: его друзья рассказали об угрозах и мотиве