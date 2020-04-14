Украинцев ждет новый курс доллара, падение зарплат и безработицы. Итоги на карантине. день 29

Бюджет-2020 урезали: украинский ждет новый курс доллара, падение зарплат и безработицы.

Разобраться в проблеме помогает Олег Пендзин, исполнительным директором "Экономического дискуссионного клуба".

В Италии разгорелся скандал. И причастна к нему # Россия. Местные русские предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике для российских СМИ. Они должны поблагодарить России и Владимиру # Путину за гуманитарную помощь. Как пишет la Repubblica, за это предлагают денежное вознаграждение в размере 200 евро. Ситуацию комментирует Евгений Перелыгин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в # Италии.

На допрос в Государственное бюро расследований пришла активистка Революции Достоинства и бывшая нардепка Татьяна Черновол Что ожидать от расследования и кто за этим всем стоит - поговорим с бывшим нардепом Андреем тетерева.

Новый этап освобождения пленных! Известно, что некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в # Лефортово, имеющих признаки инфицирования коронавируса. Комментирует Георгий Тукая, ексзаступником Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

А еще о том, как пуститься берега на потребление пищи - говорим с диетологом Людмилой Гончаровой