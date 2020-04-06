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6 апреля • обновлено в 17:37
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Украинские медики в Италии: появились эксклюзивные детали о первом рабочем дне

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В понедельник, 6 апреля, 20 украинских медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19, вышли на вахту в госпиталях.

"Вчера целый день был инструктаж, их распределяли по бригадам, с которыми они будут сотрудничать", – рассказал в эфире ObozTV Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

По его словам, в составе группы украинских медиков 13 врачей и 7 медицинских сестер, специализирующихся на интенсивной терапии. Они были поделены на две подгруппы, их разместили в двух городах региона Марке – Пезаро и Урбино.

Как пояснил дипломат, этот регион был выбран не случайно: именно там ощущается острая нехватка медперсонала из-за большого количества инфицированных врачей. "Поэтому там наша помощь будет наиболее ощутима", – заметил он.

Посол сообщил о том, что украинским медикам оказывается всяческое содействие. Так, в Пезаро "их разместили в лучшем отеле, который собственник предоставил бесплатно для наших врачей". "У каждой группы есть сопровождающее лицо из Министерства по чрезвычайным ситуациям Италии, который отвечает за все контакты, помощь, содействие".

"Украинская община региона вызвалась работать переводчиками, если это будет необходимо. К нам также обратились украинские врачи, которые проходили или проходят стажировку в университете Перуджи. С ними тоже налажена связь", – рассказал дипломат.

Согласно предварительным договоренностям, украинские врачи пробудут в Италии 2 недели. "Но дальше все будет зависеть от ситуации в Украине и в Италии", – пояснил посол.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Италии зафиксировано 128 948 случаев заражения коронавирусом. 15 887 человек умерло, 21 815 выздоровело.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. На военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима украинских медиков встретили чиновники Италии со словами благодарности.

  • Видео встречи украинских медиков в Неаполе (Италия), которые отправились туда на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19, восхитило сеть.

  • По возвращении из Италии украинские медики смогут сразу приступить к работе. Врачи будут проходить обсервацию прямо в учреждениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Италия
Тег
медики
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
борщ сожрали и масок натырили
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ua zahid
ua zahid
ВЛАДА -ГОДі віщати по кожному утюгу ваш маразм про лапшевірус, підняли його на хвилі піару китайського, ще й землю темною нічью продали як roZbiйHuku, їм ця пропаганда ох як наруку щоб і мітинги заборонити,,, все грошей мало, да вас треба трухонуть вони і посипляться! модер конечно видалить комент хоч пишуть не модеруються. Плювали на ваші заборони!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые перемыли все сортиры в отеле и поэтому им разрешили жить там бесплатно...)))
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