Украинская власть ведет себя непрофессионально: эксперт о борьбе человечества с коронавирусом

Юрист, политический деятель Степан Гавриш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он дал коментрари по поводу распространения нового коронавируса из Китая.

"Я думаю, что надо анализировать факты. В городе Юхань есть лаборатория 4 уровня. Она способна производить биооружие. Не факт, что они его производят, но то, что там есть штаммы опасных вирусов, и они их изучают - это точно. Этот вирус очень сложный, в природе таких вирусов раньше не встречалось, поэтому не известно, как он будет меняться. С такой скоростью ни один природный вирус пневмонии никогда не вызывал", - заявил Гавриш.

Он отметил, что конспирологическую версию в этом случае отвергать нельзя, однако считает, что версия перехода вируса от животного к человеку вследствие мутации также возможна.

"Еще одна плохая новость для украинцев - неизвестно, как вирус будет развиваться. Инкубационный период у него может быть очень длинным. Человек может быть больным и долгое время не знать этого, не иметь симптомов, и распространять вирус среди других людей. Это очень опасно и странно, что украинская власть так непрофессионально на это реагирует", - отметил Гавриш.

Эксперт отметил, что украинская власть должна, как минимум, создать "красный протокол".

"Важно вовремя изолировать больного. Уровень угрозы вируса давно вышел за пределы эпидемии. Да. Пандемии пока нет, но 12 стран уже имеет больных. Украине нужно создать условия для предоставления как можно более быстрой помощи людям, создать отдельные больницы для зараженных", - заявил Гармаш.

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