Українська книжка - це і є книжка українською мовою
Українська книжка - це і є книжка українською мовою. Саме ці книги і мають домінувати на книжковому ринку.
Мова - це елемент об'єднання різних людей в одну націю - Віталій Капранов, письменник, публіцист, видавець, громадський діяч
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