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18 января • обновлено в 21:07
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Українська книжка - це і є книжка українською мовою

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Українська книжка - це і є книжка українською мовою. Саме ці книги і мають домінувати на книжковому ринку.

Мова - це елемент об'єднання різних людей в одну націю - Віталій Капранов, письменник, публіцист, видавець, громадський діяч

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Автор
Вячеслав Кириленко Вячеслав Кириленко
Тема
"Мова" с Вячеславом Кириленко
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