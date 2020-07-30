Украинец показал способ обмана камер фиксации нарушений ПДД.mp4

Видео 12:24, 30.07.2020 Обновлено: 12:29, 30.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

На Донбассе умер военный ВСУ. Фото

Разумков рассказал, как Зеленский изменился за год президентства

Режим перемирия на Донбассе: террористы в очередной раз открыли огонь

Кива показал "жомовую яму", на которой заработал миллионы, и обматерил журналистов

Кондратюк о рэпере из России Элджее: не распускай глупый язык о Крыме и Украине