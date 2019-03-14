Украина запретила полеты Boeing: Obozrevatel News в 10:00 от 14.03.2019

Украина запретила полеты Boeing 737 Max

Государственная авиационная служба Украины приостановила действие разрешения на полеты самолетов модели Boeing 737 Max над Украиной. В Госавиаслужбе говорят - решение временное. Однако - некоммерческие полеты не возбраняются.

Украина направила ноту ОБСЕ

Министерство иностранных дел направило в ОБСЕ ноту об обстреле со стороны российских оккупантов на Донбассе. В документе есть дополнительно 68 страниц фотодоказательств того, как Москва нарушает Минские договоренности.

Законопроекты о незаконном обогащении

Парламентский комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительных органов заблокировал законопроекты о незаконном обогащении. Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Мустафа Найем. По его словам, с повестки дня сняли и президентский законопроект, и все альтернативные.

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