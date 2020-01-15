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15 января • обновлено в 13:55
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Украина является приоритетным партнером для НАТО: глава Общественной лиги "Украина-НАТО"

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Глава Общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, как будут развиваться отношения между Украиной и НАТО в 2020 году.

"Я считаю, что по многим направлениям Украина для НАТО в приоритете. Если мы проанализируем все трастовые фонды, которые существуют между НАТО и другими странами мира, то большинство из этих фондов находятся в Украине. То есть здесь мы в приоритете, но по многим вопросам еще нужно усиливать это сотрудничество. Ну, например, мы хотели бы иметь больший доступ к обмену разведданными. Украине какую-то информацию передают, но это требует большего времени. Это хорошо показал случай со сбитым самолетом МАУ", — заявил Джердж.

Он также прокомментировал участие украинских военных в миссии НАТО в Ираке.

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Сергей Джердж
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