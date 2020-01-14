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14 января • обновлено в 13:33
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Украина возвращается в ПАСЕ: какие будут последствия

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Експертка по международным вопросам Анна Шелест в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала участие украинской делегации в заседаниях ПАСЕ.

"Уже тогда осенью, когда украинская делегация решила байкотировать заседания, много говорилось о том, стоит ли это делать. Поскольку при отсутствии украинской делегации Россия смогла бы продвигать решения, которые были невыгодными для Украины. Все понимали, что надо реагировать, но были вопросы, насколько именно такое реагирование будет эффективным. Уже тогда осенью говорилось, что это будет бойкот только осенней сессии, а в январе украинская делегация будет реагировать в соответствии с ситуацией. Для нас было важным показать неприемлемость возвращения РФ в ПАСЕ. Это был больше дипломатично-политический шаг", - заявила Шелест.

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Анна Шелест
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