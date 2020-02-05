"Украина станет членом НАТО": эксперт пояснил новую программу сотрудничества

Глава Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, какое значение для Украины будет иметь подписание национальной программы сотрудничества Украины с НАТО.

"В целом, это – демократизация, верховенство права, рыночная экономика, развитие демократии. То есть, эта программа – это очень много составляющих, которые реформируют наше государство. С Европейским Союзом у нас такого соглашения нет. Это два параллельных пути, которыми идет Украина – в НАТО и ЕС. Я думаю, что получить членство в НАТО значительно проще. Страны Центральной Европы, например, становились членами НАТО, а затем уже членами ЕС", – заявил Джердж.

Он выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО.

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