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11 января • обновлено в 13:58
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Украина среди топ-стран, нарушающих интеллектуальную собственность: адвокат

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Адвокат Михаил Харин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Украина находится на втором месте в мире в списке стран, нарушающих интеллектуальную собственность.

"На самом деле в последнее время ситуация стала немного лучше в этом направлении. Защите интеллектуальной собственности стали уделять больше внимания. Что касается защиты торговой марки, то необходимо регистрировать торговую марку, а что касается авторских прав на произведение, то надо обращаться в центры предоставления административных услуг, где после рассмотрения заявления предоставляется соответствующее заключение о фиксации вашего права. Однако есть более простые способы фиксации авторского права путем записи произведения на диск и отправки его самому себе по почте, например", - заявил эксперт.

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