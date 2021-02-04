Португалия – Украина – 0-0: видеотрансляция матча отбора на женский Евробаскет-2021
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 4 февраля проводит решающий матч отбора на чемпионат Европы-2021.
В так называемом пузыре в португальском Порту "желто-синие" играют с командой Португалии.
OBOZREVATEL ведет онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Португалия. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Португалия – Украина – 0:0
Напомним, победителем квартета G досрочно стала команда Бельгии. Украинским девушкам для выхода на Евробаскет необходимо войти в число пяти лучших команд, которые займут вторые места в своих группах.
"Желто-синим" нужно выигрывать обе оставшихся встречи, причем делать это с максимальной разницей, ведь на данный момент она у сборной Украины составляет "-9".
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Алина Ягупова перешла в стамбульский "Фенербахче".