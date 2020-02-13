Украина планирует провести перепись в ОРДЛО и Крыму: социолог рассказал детали

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал перепись населения на временно оккупированной территории Украины. Об этом наше государство говорило с международными специалистами НАТО.

"О точности такой переписи сложно говорить. Во-первых, это не перепись, а оценка численности. Перепись предусматривает целый ряд разных показателей, взаимосвязанных между собой. Междунарожные и украинские организации делают такого рода оценки. Например, специалисты Киевской школы экономики недавно напечатали работу, где снимали Киев, Донецк и Луганск ночью. Фото в 2015 и 2016 году показали, что освещение ночью в Киеве такое же, как и было, а в Донецке и Луганске уменьшилось, причем в Луганске продолжает уменьшаться, а в Донецке стабилизировалось. Другие исследования показали, что экономическая деятельность и ее эффективность связаны с освещением ночью. Потому есть какие-то факторы, которые можно исследовать, хотя точность таких исследований неизвестна. Возможно, они смогут сопоставить с другими методами, например, оценивая численность на Донбассе, используя социальные сети", - заявил Паниото.

Он также высказал мнение, что можно сэкономить те средства, о которых говорил господин Дубилет, то есть 3,5 млрд грн.

"Относительно исследований в Украине, мне кажется, что можно сэкономить те средства, о которых говорил Дубилет - 3,5 млрд грн. Можно закупить например не 100 тыс, а 25 тыс планшетов. Продолжить время переписи. В некоторых странах, например во Франции, проводится перепись на протяжении года", - добавил эксперт.

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