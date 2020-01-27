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27 января • обновлено в 17:05
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Украина – первая на линии фронта в войне между Путиным и миром: Степан Гавриш

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Юрист, политический деятель Степан Гавриш в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал изменения к Конституции России, которые недавно объявил Путин.

"Путин не видит другого варианта развития дальнейшей истории России без словянского единства - без Беларуси и Украины. Он перенес в Москву все ценности, которые создала Киевская Русь, даже памятник Владимиру", - заявил Гавриш

Он считает. что то, что сейчас происходит с изменением законодательства в России, происходит так быстро только для того, чтобы Путин мог остаться у власти после 2024 года.

"Если у нас турборежим, то там бешеный режим. Возникает вопрос, будет ли Путин дальше президентом? Трудно сказать. Он готовит изменения законодательства под себя. Россия - огромное государство. И Путин впервые со времен Советского Союза заявил, что Россия доминирует в сфере ядерных вооружений. Путин ведет блестящую политику по разрушению мирового порядка", - заявил Гавриш.

Он считает, что Украина является первой линией фронта противостояния между Путиным и миром.

"Я думаю, что сейчас лидеры мира хотят дать возможность Путину остановиться там, где он есть сейчас и не идти дальше. Мы видим, что Путин добился того, что благодаря силе, благодаря давлению на мировой порядок он получил сильную позицию лидера. В этих условиях у Зеленского просто не остается шансов договориться, НАТО даже своих не защищает, а что тут говорить об Украине", - заявил Гавриш.

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