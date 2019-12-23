Украина окончательно договорилась с Россией по газу: комментарий эксперта

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Недеин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Вячеслава Буткалюка и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о том, что Украина договорилась с РФ о транзите газа на пять лет.

"Безусловно нельзя сейчас говорить, что это и предательство, и победа, ведь мы имели очень неплохие преимущества в конце года, мы имели выигрышный арбитраж, имели возможность не получать газ по транзиту, то есть" Газпром "был очень зависимым от нас. Но учитывая то, что "Нафтогаз" и правительство - это не частные компании, которые до последнего будут рисковать, чтобы получить дополнительные дивиденды. Поэтому - это нулевой вариант для Украины. Если бы кто-то сказал несколько лет назад, что мы сможем давить на "Газпром" и что-то при этом у него отжимать, то вряд ли кто-то бы в это поверил", - заявил Надеин.

Об этих и других новостях узнавайте по прямому эфиру ObozTV

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!