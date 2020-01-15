Украина официально обратилась к Ирану относительно сбитого самолета МАУ

Украинские правоохранители обратились к Ирану с просьбой передать бортовые самописцы самолета рейса PS752, сбитого в небе над Тегераном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев и сбитого иранскими военными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина примет все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Добавим, что премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале заявил, что Кабмин в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи.

Также правительство возьмет под контроль страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

"Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", – акцентировал чиновник.

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