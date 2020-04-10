Украине нужны десятки тысяч ИВЛ: врач забил тревогу

На пике эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине будет острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Потребность может составить порядка 60 тысяч ИВЛ, но в настоящее время в Украине имеется порядка 4 тысяч аппаратов, треть которых имеет недостаточную мощность. Об этом в эфире ObozTV рассказал Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Ростислав Валихновский.

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"Количество ИВЛ у нас приблизительно такое же, как было до пандемии – около 4 тысяч единиц. Но для пика эпидемии необходимо около 60 тысяч. Проблема в том, что в Украине машин, которые бы могли вентилировать больных по 14-20 суток, всего 1500. Остальные ИВЛ не имеют такой возможности", – пояснил медик.

По его оценкам, есть два варианта получить необходимые ИВЛ: купить их за рубежом или изготовить внутри страны. В этом контексте он заметил, что в ситуации, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, приобрести аппараты ИВЛ крайне сложно, поэтому Украине следует делать ставку на разворачивание собственного производства.

Валихновский заявил, что киевский завод "Буревесник", на котором предлагают организовать производство ИВЛ, "имеет совсем не те мощности и далеко не в том состоянии", чтобы справиться с этой задачей.

В то же время врач сообщил о том, что компания Metronic выложила в свободном доступе чертежи новейшего ИВЛ собственного производства в качестве гуманитарной помощи странам, которые испытывают нехватку этих аппаратов.

На пике эпидемии коронавируса Украине может понадобится 60 тысяч ИВЛ

Врач рассказал, что "кинул клич" о том, чтобы организовать производство ИВЛ в Украине, и на него откликнулись "энтузиасты и интеллектуалы". Группа Киевского политехнического университета сказала о возможности печати деталей на 3D-принтере, ряд частных компаний заявил о готовности изготавливать простые модули.

По оценкам Валихновского, при условии помощи государства, производство ИВЛ в Украине можно наладить на протяжении 2-3 месяцев.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 9 апреля заявил о том, что столица не может закупать аппараты ИВЛ у "Буревестника", поскольку производства "старые и нуждаются в ремонте". "Покупать новые аппараты у этого предприятия мы не можем, потому что завод сейчас не работает", – пояснил городской голова.

Ранее президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил, что аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз", которые могут начать производить на "Буревестнике", не смогут в полной мере помочь в борьбе против COVID-19.