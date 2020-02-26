"УКРАЇНА - НА ЯДЕРНІЙ ДІЖЦІ!" випуск №1 спецтелепроекту "Шарова молнія"

Увага! Молнія! Це - вкрай небезпечно! У порівнянні з цим короновірус може здатися дитячим "лєпєтом"! Україна два тижні поспіль сидітиме на ядерній діжці!

Точно як і при Чорнобильській трагедії, але тепер на Рівненській атомній електростанції одразу ж після введення нового 4-го енергоблоку, сталася так звана "протечка" теплоносія.І не проста "протечка", а "підвищена". Цю надзвичайну ситуацію на Рівненській АЕС особисто підтвердив заступник головного ядерного інспектора України Борис Столярчук.

В атомних електростанціях теплоносієм виступає(крім води)свинець, свинець з вісмутом і натрій. Всі ці речовини працюють у так званому "малому" колі ядерного реактора під тиском у 160 атмосфер. Вони нагрівають воду у так званому "великому" колі ядерного реактора, яка перетворюючись на пару, штовхає турбіну і виробляє електроенергію.

За словами заступника головного ядерного інспектора України Бориса Столярчука, так звана "підвищена протечка" у атомному реакторі сталася через нові кільця, встановлені у такому ж новому четвертому енергоблоці, які вийшли з ладу, не протримавшись і півроку. А замінили їх на точно такі ж - все того ж сумнівного сумського постачальника, який ще й виробляє їх з російської сировини.

У журналістському розслідуванні "Обозрєвателя" оприлюднено звязок сумських виробників кілець для Рівненського ядерного реактора з російським олігархом Миколою Ямбуренком, який просто з Москви через російську корпорацію ГСМ керує сумськими постачальниками ущільних кілець для українських атомних станцій, а для їхнього виробництва завозить через український кордон російську сировину під виглядом мінеральних речовин і виробів з каменю не для ядерного, а для судно-будівництва.

На публікацію "Обозрєвателем" журналістського розслідування про надзвичайну ситуацію на Рівненській атомній станцій одразу ж відповів НАК"Енергоатом". Саме ця національна компанія керує роботою всіх українських атомних електростанцій. І саме вона заявила у своєму офіційному листі про неможливість використання на рівненській ядерній станції інших ущільних кілець, крім тих, які виробляють саме з російської сировини.

Заборону на використання інших кілець, крім російського походження, як стверджується у листі "Енергоатому", запровадила ядерна інспеція України, до якої саме ми й завітали, і яка, за іронією долі, тепер сама розбирає у лабораторії браковані комлектуючі для Рівненської атомної станції.

Очевидно, що самі себе ядерні інспектори підставляти не будуть. А тому вірити у чесність їхніх навіть лабораторних висновків - як мінімум наївно! А от покарати чиновників за лобіювання російських олігархів і створення надзвичайних ситуацій на українських ядерних реакторах - не завадило б! Як і врешті-решті - замінити злочасні ущільні кільця з явно контрабандної російської сировини. До приходу короновірусу можна й не дожити. ДрУгого Чорнобілю Україна не переживе!

Молнія! Дивіться, щоб не вбило!

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