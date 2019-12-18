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18 декабря • обновлено в 14:40
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Украина на 6 позиций поднялась в рейтинге гендерного равенства

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Координатор общественного альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Влады Цуркан.

Она прокомментировала новости о новом рейтинге гендерного равенства, в котором Украина поднялась на шесть позиций.

"Могу утверждать, что такая цифра вполне соответствует украинским реалиям, поскольку женщины в Украине имеют лучшее образование, чем мужчины. То есть, в принципе, они умнее. Но претендовать на политическое участие и пребывание в центрах принятия решений они пока не могут, и на это есть ряд причин. В частности, наиболее распространенным является стереотипное представление о роли женщины в обществе и то, что женщина больше имеет семейные обязанности, чем принадлежит к публичной политике", - заявивла Тишко.

Она также прокомментировала, помогают ли квоты женщинам в борьбе за гендерное равенство.

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Темы
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Ирина Тишко
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