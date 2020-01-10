Украина может "проесть" 3 млрд долларов, которые она получила от РФ

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заявления "Нафтогаза", что прямых поставок российского газа в Украину не будет.

"Сейчас можно говорить о возможности виртуального реверса, то есть мы будем покупать российский газ у европейских компаний. И это уже будет немного дешевле, поскольку газу физически не нужно будет заходить в Европу. Это уже возможно. Здесь другой вопрос возникает теперь: как не "проесть" те 3 млрд, которые Украина получила от РФ. Сейчас опять начинается популизм: стремление снизить тарифы, снизить цены... Уже Кабмин поручил местным компаниям на 30% уменьшить платежку. А как ее можно уменьшить, если в тарифе отражаются соответствующие цены? То есть, эти местные компании, скорее всего, просто не доплатят "Нафтогазу", который покроет эти недоплаты полученными 3 млрд от России", - заявил Надеин.

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