Украина еще не выполнила обязательств перед ЕС: экс-депутат об интеграционных процессах

Экс-народный депутат Украины, экс-секретарь Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции Елена Сотник в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала движение Украины к интеграции с Европейским Союзом и назначение нового вице-спикера в ПАСЕ.

"Я думаю, что в ЕС не восприняли заявления Зеленского в Давосе серьезно. Есть очень хорошая правительственная ссылка, которая содержит официальную информацию - так называемый пульс соглашения об ассоциации. Вы можете зайти на сайт, и там видно в каждом секторе, какое количество наших обязательств выполнено. К большому сожалению, нам еще очень много предстоит сделать", - заявила Сотник.

Она также прокомментировала заявления господина Арахамия о том, что Украина может приостановить интеграционные реформы, ведь они не выгодны для нашей страны.

"Я тогда была в зале, и он это действительно сказал, никакие это не трудности перевода", - отметила Сотник

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