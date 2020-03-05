Украина делает все, чтобы сорвать переговоры с МВФ: экономист

Экономист Сергей Фурса в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, как будет работать новое правительство Украины, и можно ли ожидать кредита МВФ в ближайшее время.

"Я думаю, что у нас будут очень большие проблемы с МВФ, потому что Украина делает все для того, чтобы сорвать переговоры с МВФ. И это касается не только увольнения Кабмина, а и того что произойдет сегодня в ВР, то что планируется по Нацбанку, откат реформы по Нафтогазу. Это просто куча всего - взяли и откатили назад все реформы которые были сделаны за последние 4-5 лет. Это можно сравнить с той серией "Слуги народа", где Голобородько виходит и посылает МВФ в задницу", - заявил Фурса.

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