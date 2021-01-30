В Киеве такси съехало на ступеньки

Марина Погорилко Видео 22:24, 30.01.2021 Обновлено: 22:36, 30.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский о референдуме: старые политики испугались, мы дали людям власть

Историки показали архивный документ СССР о последствиях Голодомора

В Украине каждая семья должна за коммуналку почти 5 тыс. грн: опубликованы цифры

Зеленский пообещал бесплатную вакцину

Во Львове запатентовали лечение от COVID-19 капельницами со спиртом: пациент рассказал о последствиях