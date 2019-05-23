Указ о роспуске Рады вступил в силу: Obozrevatel News

Указ о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и внеочередные парламентские выборы вступил в силу. Документ опубликован в издании "Урядовый курьер". Выборы назначены на 21 июля. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить их финансирование. Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться осенью этого года.

В команде Зеленского хотят сократить количеству народных депутатов. Об этом рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Мол, в Украине уменьшилось количество населения и если после переписи населения окажется, что украинцев примерно 30 млн, то количество народных депутатов в соответствии надо уменьшать. Если бы граждан Украины было 52 миллиона, то 450 народных депутатов - было достаточно. Говорит, такие Европейские нормы.

Освобождение пленников Кремля

Родственники пленников Кремля обратились к Владимиру Зеленскому. Они просят ускорить освобождение пленных украинцев. Текст обращения к президенту обнародовала Крымская правозащитная группа. Люди требуют создать должность Уполномоченного по вопросам освобождения заложников и Координационный Совет при Администрации Президента. Еще Зеленского просят содействовать усилению санкций на Россию, как со стороны Украины, так и со стороны ее международных партнеров.

Россия не подтверждает данные о 80 пленных украинский. Об этом на своей странице в Facebook рассказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук. По его словам, в списке из 107 украинцев, находящихся в плену, Россия подтверждает информацию только о 27 людях. Об остальном в Кремле, якобы, ничего не знают. Хотя в Украине четко известно, что эти люди живы и где они находятся. Марчук предполагает, Россия не дает информации о людях, потому что пленных пытали, что запрещено международными конвенциями и за это страна-агрессор может поплатиться в Гааге.

Зеркаль остается в МИД

Елена Зеркаль не переходит работать в Администрацию президента и останется в должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом она написала на своей странице в соцсети. Зеркаль говорит: эта должность важна в контексте достижения целей по продвижению и защите интересов Украины на международной арене. "Внешняя политика - общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы – одна команда и страна у нас одна", - заявила Зеркаль. Уже 25 мая заместитель министра иностранных дел едет в Гамбург, где Международный трибунал по морскому праву объявит решение о пленных украинских моряков.

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