Уголовная ответственность за незаконную вырубку: как в Украине будут защищать карпатские леса

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал войну, которую премьер-министр Украины объявил незаконной вырубке лесов в Украине. Новый глава Госагентства рассказал, каких действий от него ожидает господин Гончарук.

"В первую очередь мы планируем ввести электронный оборот древесины, то есть каждое предприятие, которое будет осуществлять рубку леса, оно будет попадать в электронный учет, по которому будет четко видно, сколько деревьев вырублено и куда они двигаются. Должен сказать, что, к сожалению , сегодня большое количество коммунальных предприятий не являются подключенными к электронному учету. Они вырубают около 2 млн кубических метров, но это составляет примерно 10% от общей вырубки, которая осуществляется сегодня по Украине. а во-вторых, мы планируем ввести дополнительную уголовную ответственность за дерево без соответствующей бирки. То есть, если пилорамы или производители будут использовать древесину нелегального происхождения, за это будет предусматриваться ответственность вплоть до уголовной", - заявил Заблоцкий.

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