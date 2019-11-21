Удачную неделю на украинском ТВ испортила программа Фреймут

Удачную "бочку меда" на украинском телевидении испортила "ложка дегтя" телеканала Интер, выдав в эфир очередную программу "Роман с Ольгой", которую на видео-хостинге YouTube раскритиковали зрители.

Так, внимательные украинцы высказали в комментариях под видео свое возмущение тем, что "актеры массовых сцен", также как и "главные герои" различных ток-шоу и развлекательных программ, кочуют с одного телеканала на другой.

Так, зрители напомнили, что участница программі, которая играла роль "стриптизерши" участвовала в программе "Любовь на выживание", повар Денис, пришедший на программу со своей девушкой выяснять отношения со своей мамой, участвовал в программе "Мастер Шеф". И наконец сегодняшняя пара, парень участвовал в реалити шоу "Эксы" и "Половинки".

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!