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21 ноября • обновлено в 16:42
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Удачную неделю на украинском ТВ испортила программа Фреймут

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Удачную "бочку меда" на украинском телевидении испортила "ложка дегтя" телеканала Интер, выдав в эфир очередную программу "Роман с Ольгой", которую на видео-хостинге YouTube раскритиковали зрители.

Так, внимательные украинцы высказали в комментариях под видео свое возмущение тем, что "актеры массовых сцен", также как и "главные герои" различных ток-шоу и развлекательных программ, кочуют с одного телеканала на другой.

Так, зрители напомнили, что участница программі, которая играла роль "стриптизерши" участвовала в программе "Любовь на выживание", повар Денис, пришедший на программу со своей девушкой выяснять отношения со своей мамой, участвовал в программе "Мастер Шеф". И наконец сегодняшняя пара, парень участвовал в реалити шоу "Эксы" и "Половинки".

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