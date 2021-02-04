В оккупированном Крыму из-за сломанных водозаборов вода уходит в море

Таша Адамович Видео 18:25, 4.02.2021 Обновлено: 18:27, 4.02.2021

В оккупированном Крыму, в Ялте, из-за сломанных водозаборов дефицитная вода уходит в море. Видео об этом выложили в Twitter местные жители.

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