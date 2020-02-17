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17 февраля • обновлено в 17:49
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Учебный год закончится до 1 июля, карантин не повлияет: депутат

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Народная депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Гришина в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим, Дениса Похилы и Анны Нитченко.

Она прокомментировала, как карантин повлияет на учебный процесс в Украине.

"Программа, конечно же, несколько сбивается, но что касается организации учебного процесса, то дети вовлечены в работу, им высылают задачи, с ними пытаются работать дистанционно, эти вопросы в каждом учебном заведении урегулированны по-разному, и это нормально", - заявила Гришина .

Она добавила, что учебный год не будет сдвигаться по календарю, ведь по закону Украины, независимо от обстаятельств, учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля.

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Юлия Гришина
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