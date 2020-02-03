Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: эксперт заявил об ограблении

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал убийство известного пластического врача Андрея Сотника в центре Киева.

"Мне сложно по тем деталям, которые в официальных СМИ распространяются, что-то комментировать. Но мне кажется, что скорее всего это может быть тривиальное ограбление. Потому что вряд ли это может быть местью за какие-то неудачные профессиональные действия этого пластического хирурга. Вся эта история, к сожалению, укладывается в ту тяжелую криминогенную ситуацию, которая на сегодняшний день присутствует в Киеве и других регионах Украины", - заявил Шабовта.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram