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3 февраля • обновлено в 13:08
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Убийство пластического хирурга Андрея Сотника: эксперт заявил об ограблении

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Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал убийство известного пластического врача Андрея Сотника в центре Киева.

"Мне сложно по тем деталям, которые в официальных СМИ распространяются, что-то комментировать. Но мне кажется, что скорее всего это может быть тривиальное ограбление. Потому что вряд ли это может быть местью за какие-то неудачные профессиональные действия этого пластического хирурга. Вся эта история, к сожалению, укладывается в ту тяжелую криминогенную ситуацию, которая на сегодняшний день присутствует в Киеве и других регионах Украины", - заявил Шабовта.

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Сергей Шабовта
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