Убийство мэра-беглеца: Obozrevatel News

Убийство мэра-беглеца

Связанные руки и пробита голова. В Одесской области нашли мертвым бывшего мэра Тирасполя – Андрея Безбабченко. В полиции говорят – тело мужчины обнаружили в селе Вапнярка Лиманского района возле автомобиля. Жена погибшего говорит, что он исчез еще во вторник. На территории не признанного Приднестровья - Безбабченко занимался бизнесом. В 2012 г. возглавил тираспольскую так называемую администрацию. Конфликтовал с приднестровскими предпринимателями. В 2016 г. после поражения своего патрона – Евгения Шевчука в президентских выборах, бежал в Украину.

В Украине стартует избирательная кампания

У ЦИК нет денег на проведение выборов в парламент. Поэтому, они могут не успеть напечатать бюллетени со списками партий, говорит глава Центризбиркома Татьяна Слипачук. Вопрос о финансировании выборов до сих пор не решен, потому что накануне Рада не проголосовала за закон о госзакупках. С завтрашнего дня в Украине официально начинается избирательная парламентская кампания, говорит Слипачук. По закону это происходит на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады. Сегодня, напомню, документ о роспуске опубликовали в издании "Урядовый курьер".

Указ Зеленского обжаловали в суде

В Верховном суде пытаются оспорить указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующий иск подал экс-кандидаты в президенты Александр Данилюк. По его словам: выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации. Однако в Центральной Избирательной комиссии уже заявили - данный иск уже не повлияет на процесс. Выборы должны состояться 21 июля.

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