У Жириновского случился новый приступ маразма из-за Украины 458

Скандальный российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.

В студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она начал бросаться на остальных спикеров и практически больше никому не давал высказаться.

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