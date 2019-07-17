У Жириновского случился новый приступ маразма из-за Украины

У Жириновского случился новый приступ маразма из-за Украины458
Скандальный российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.
В студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она начал бросаться на остальных спикеров и практически больше никому не давал высказаться.
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