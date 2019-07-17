Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

У Жириновского случился новый приступ маразма из-за Украины

458

Скандальный российский политик Владимир Жириновский едва не сорвал эфир кремлевским пропагандистам из-за очередного приступа антиукраинского маразма.

В студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" она начал бросаться на остальных спикеров и практически больше никому не давал высказаться.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости