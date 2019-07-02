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У Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс

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Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.

Наглыми планами по уничтожению чужого государства рупоры путинской пропаганды поделились в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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Персоны
Владимир ПутинВладимир СоловьевЙозеф Геббельс(Joseph Goebbels)Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
РоссияМосква
Теги
Россия - страна-агрессормировой терроризмтерроризмпутин
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