У Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс

У Соловьева пригрозили разбомбить Донбасс212
Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.
Наглыми планами по уничтожению чужого государства рупоры путинской пропаганды поделились в эфире программы "Вечер с Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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