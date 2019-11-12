У Соловьева придумали дату "гражданской" войны в Украине

Скандальный украинофоб, автор идеи о "русском мире" Сергей Кургинян заявил, что в 2022 году в Украине якобы неизбежно начнется "гражданская" война.

По его словам, она должна охватить всю территорию государства. Нетрезвыми "прогнозами" пропагандист разразился в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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