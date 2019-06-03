У Соловьева назвали Харьков русским городом 26

Общественный деятель из Израиля Яков Кедми, который активно поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, назвал Харьков исконно русским городом.

Более того, он выдвинул бредовую теорию о том, что украинским этот город якобы стал только по великодушному решению советского диктатора Владимира Ленина. Маразматичный фейк украинофоб озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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