У Соловьева назвали Харьков русским городом

У Соловьева назвали Харьков русским городом26
Общественный деятель из Израиля Яков Кедми, который активно поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, назвал Харьков исконно русским городом.
Более того, он выдвинул бредовую теорию о том, что украинским этот город якобы стал только по великодушному решению советского диктатора Владимира Ленина. Маразматичный фейк украинофоб озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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