У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272

У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272275Читать материал на украинском
Передвиборчій треш набирає обертів. Кандидати в депутати поперлися в зомбоящики з усіх щілин.
Особливу стурбованість викликають, так звані, нові обличчя в політиці. Слухаєш їх промови, і ловиш себе на думці - нове скликання Верховної Рада, має всі шанси стати набагато прикольніше діючого.
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