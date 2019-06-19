У шлюбі за садистом, або “ліва нирка” | Альо, гараж! REBOOT #272

Передвиборчій треш набирає обертів. Кандидати в депутати поперлися в зомбоящики з усіх щілин.

Особливу стурбованість викликають, так звані, нові обличчя в політиці. Слухаєш їх промови, і ловиш себе на думці - нове скликання Верховної Рада, має всі шанси стати набагато прикольніше діючого.

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