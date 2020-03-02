"У Путина в голове Сурков": военный эксперт

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал ситуацию на Донбассе и встречу господина Ермака с российским куратором войны в Украине.

"Относителньо треугольника Козака, Суркова и Путина. На прошлой неделе помните интервью Суркова, что Украина это недонация? Подобные вещи говорит и Путин. потому нельзя говорить, что Сурков ушел и все. Сурков у Путина в голове, и у Козака, думаю, также. Если он в голове у Путина, то Путин будет спускать Козаку ту волю, которая нужна. А эта воля заключается в том, чтобы сберечь Украину как свою сферу интересов. Чтобы было как при Януковиче в лучших традициях - хочешь флот, получай флот. Хочешь соглашение по газу, получай соглашение по газу. Хочешь свою агентуру в украинских органах власти - получай. Все, что хотите, получаете. Эта цель, мне кажется, никуда не исчезла. Идеология на повестке дня та же самая", - заявил Мусиенко.

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