"У нее не обязательно коронавирус": Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала новости об украинке, которая якобы заболела коронавирусом.

"У нас неоднократно меряли температуру в аэропортах, обнаруживали людей с температурой и отправляли в больницы за последний месяц, как мы ведем температурный скрининг. Это не значит, что у нее однозначно коронавирус. Сегодня мы в больницах используем тест сначала на грипп, потом, когда он дает негативный результат, мы используем тесты, которые у нас сегодня есть в наших лабораториях для обнаружения коронавируса. Эта процедура используется по рекомендациям ВОЗ, и мы ее не будем нарушать. Как только будет информация, мы обязательно всем сообщим", - заявила Скалецкая.

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