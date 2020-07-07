У Китаї автобус з дітьми впав у річку: є загиблі

Видео 13:25, 7.07.2020 Обновлено: 13:39, 7.07.2020
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