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У Києві триває об'єднавчий собор

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Тисячі людей зібралися на Софіївській площі столиці, де має відбутися Об’єднавчий собор Української православної церкви.

Сюди приїхали українці з усіх куточків країни. Серед присутніх — багато і молодих, і літніх людей, також є діти, які прийшли разом із батьками. Кажуть, пришли продемонструвати підтримку автокефалії.

З самого ранку зі сцени, встановленої на площі, до моменту оголошення результатів Собору до присутніх звертаються громадські діячі, актори, співаки, поети, письменники, лікарі, юристи, вчені, вчителі.

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев

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