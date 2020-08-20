У Києві згорів магазин, а поруч чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки. Відео 21+

Obozrevatel Видео 17:27, 20.08.2020 Обновлено: 17:30, 20.08.2020
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