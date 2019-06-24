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У Києві побудують сміттєпереробний авод

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Столична влада вирішила побудувати новий сміттєпереробний комплекс.

Кажуть: для киян він буде цілком безпечним. Вже підписали меморандум про співпрацю. Проектувати новий завод механіко-біологічної обробки також почали.

Перероблятиме і сортуватиме він 700 тисяч тонн відходів на рік. Де побудують- поки невідомо. Місто розглядає кілька локацій. У столичній мерії заявляють: поблизу ТЕЦ-6 - на Троєщині його не буде.

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