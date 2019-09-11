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11 сентября • обновлено в 13:28
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У Києві нагородили переможців міжнародного дегустаційного конкурсу напоїв "BEST DRINK 2019

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Цьогоріч найбільше ГРАН ПРІ завоював лікеро-горілчаний завод "Златогор", з торговими марками Статус, Амстердам та Ямайка.

Відтак, компанія Петрус отримала 5 найвищих відзнак. 2 – за горілку. І ще три – за шоколадну і конопляні настоянки. Аналогів яким в Україні, доречі, немає. Компанія Petrus - один із лідерів українського ринку. Щоб підтримувати цей статус, виробники постійно працюють над покращенням власної продукції. ЇЇ вже визнали в більш ніж 30 країнах світу. Тому перемога напоїв на Міжнародному дегустаційному конкурсі BEST DRINK є підтвердженням закономірності перемог української продукції в усьому світі.

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