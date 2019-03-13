У детей не было ни одного шанса выжить: Obozrevatel News в 10:00 от 13.03.2019

У детей не было ни одного шанса выжить

Независимые международные эксперты сделали вывод, после пожара в Одесском лагере "Виктория" в 2017 году. Те выяснили, что деревянные корпуса строили с грубыми нарушениями. Именно поэтому пламя быстро охватило все помещение, где были дети. Причиной пожара эксперты назвали включен кипятильник в комнате воспитательницы. Пожар произошел осенью 2017 года. Корпус для детей сгорел дотла и обвалился за несколько минут. В огне погибли три девочки, старшей было 12 лет.

Вход в НАБУ облили кровью

В столице забросали яйцами и облили кровью двери здания Национального антикоррупционного бюро. Накануне правые устроили акцию протеста – которой показали свое недовольство тем, как НАБУ расследует скандал с хищением в оборонном секторе.

ЕС приостановил полеты самолетов Boeing 737 Max

Европейский Союз приостановил все полеты на Boeing 737 MAX после авиакатастрофы самолета этой модели в Эфиопии. Ранее самолеты запретили в Великобритании, Германии, Франции, Ирландии и еще нескольких европейских странах. А до этого подобное решение приняли Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия. Зато США пока не видят оснований для того, чтобы запрещать самолеты.

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