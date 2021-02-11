Тимошенко заявила о необходимости обновления правительства

Марина Погорилко Видео 10:02, 11.02.2021 Обновлено: 10:26, 11.02.2021

Президент должен сыграть консолидирующую роль – объединяющую и вдохновляющую – для того, чтобы получить еще один шанс через обновление правительства создать для страны совсем другую структуру развития.

Об этом заявила Юлия Тимошенко, добавив, что будет убеждать президента так действовать и хочет верить, что так произойдет.

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