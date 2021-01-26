Тимошенко в Раде потребовала снизить тарифы на газ

Марина Погорилко Видео 12:12, 26.01.2021 Обновлено: 12:15, 26.01.2021

Юлия Тимошенко уверена, что газ должен стоит не более трех гривен за кубометр, а не семь, как сейчас предлагают чиновники.

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