В Киеве на улице Маршала Конева в высотке произошел пожар

Алексей Титофф Видео 09:45, 13.02.2021 Обновлено: 09:46, 13.02.2021

В субботу, 13 февраля, в Киеве на улице Маршала Конева 19/14 в высотном жилом здании произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы, из-за пожара было временно ограничено движение на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева.

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